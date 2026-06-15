Ödemiş'te kiraz ve meyve fidanı festivali yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel kiraz ve meyve fidanı festivali düzenlendi.

Bademli Mahallesi'nde hazırlanan festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, festivalin ilçenin ekonomisi ve tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Bademli bölgesinin kooperatifleşmede önemli bir yer olduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Verimli toprakları, Aydın Dağları'ndan doğan, su kaynakları iklimi çalışkan insanları, kirazı, kestanesi, meyve fidanı ve özellikle burada kooperatifleşmede, bilinciyle tarımsal üretimde Bademli örnek bir yerdir. Bademli de kooperatifçilikte, gelişen üretim deseni, ve üretim kültürü mevcut. Bu kültürün en önemli mirası işte bu festilavimizdir."

Festival kapsamında en iyi kiraz yetiştiricilerine ve kiraz güzellerine ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisi sonrası sahneye çıkan sanatçı Sümer Ezgü sevilen türküleri seslendirdi.