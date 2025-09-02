NTSO Başkanı Mehmet Arif Parmaksız Görevini Bırakıyor

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

NTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Parmaksız, 1999 yılında göreve seçildiğinden beri gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Parmaksız, 26 yıldır özveriyle sürdürdüğü NTSO başkanlığı için gelecek yıl gerçekleştirilecek olağan genel kurulda aday olmayacağını belirtti.

Genç neslin önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını kaydeden Parmaksız, "Görev yaptığım süre boyunca kırmızı çizgim hep Nevşehir oldu. Büyük bir onurla görevimi yürüttüm. Geçen seçimlerimizde son defa aday olduğumu söylemiştim. Şimdi yeni yönetim için yol açmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.