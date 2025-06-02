Nizip Bahar Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Nizip Bahar Satranç Turnuvası Sonuçlandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen Nizip Bahar Satranç Turnuvası final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. Turnuvaya birçok sporcu katıldı ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen Nizip Bahar Satranç Turnuvası final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Nizip Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl temsilciliği desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya, ilçe merkezindeki öğrencilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de sporcular katıldı.

Osmanlı Parkı'nda düzenlenen turnuvada, 2 farklı kategoride yarışan sporcular hamlelerini dikkatle yaparken, zaman kısıtlaması altında heyecan dolu anlar yaşadı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, turnuvanın yapılmasında desteğini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, katılan öğrenciler ile ailelerine teşekkür etti.

Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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