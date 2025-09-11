Niğde'de Tırda 3 Bin 606 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir tırda yapılan aramada 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik gişelerindeki yol kontrol noktasında, ihbar üzerine bir tırda arama yaptı.
Aramada, 3 bin 606 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel