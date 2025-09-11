Haberler

Niğde'de Tırda 3 Bin 606 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir tırda yapılan aramada 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik gişelerindeki yol kontrol noktasında, ihbar üzerine bir tırda arama yaptı.

Aramada, 3 bin 606 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
