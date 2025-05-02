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Niğde'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Niğde'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı
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Niğde'de gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, İŞKUR'un performansı, öğrencilerin mesleki eğitimleri ve istihdam buluşmaları değerlendirildi. İşsizliğin önlenmesi için yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR'un kurumsal performansı, öğrencilerin mesleki beceri eğitimleri ve 8 Mayıs'ta yapılacak Niğde İstihdam Buluşmaları değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerinden görüş alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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