Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen operasyonda 700 gram sahte altın ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gelen ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.