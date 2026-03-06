Haberler

Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen operasyonda 700 gram sahte altın ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gelen ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
