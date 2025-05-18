Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı ve gençlere verilen önemi belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu tarihi anın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ı Türk gençlerine bayram olarak armağan etmesinin, kendilerine duyduğu güvenin ve Cumhuriyetin teminatı olarak gördüğü gençlerin gelecekte ülkesini aydınlatacağına olan inancının bir göstergesi olduğun vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlerimize ithaf ederek, onlara sadece bir bayram değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruma ve geliştirme görevini vermiştir. Gençlerimiz, Cumhuriyetimizin teminatı olarak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilim ve akıl yolunda ilerlemeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı

Deniz kabuklarıyla yazılan kod ABD Gizli Servisi'ni harekete geçirdi
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.