Nevşehir'deki tefecilik operasyonunda 35 tutuklama

Nevşehir’de yüksek faizle borçlandırma ve tehdit yöntemleriyle tefecilik yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 35'i tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda belge ve silah ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de nakit para ihtiyacı olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit' ve 'zorla senet imzalatma' yoluyla mağdur eden tefecilik şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentte paraya sıkışan 195 kişiyi kısa vadelerle ve yüksek faizlerle borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri ise tehdit edip, zorla senet imzalatan tefecilik şebekesi deşifre edildi. Savcılığın 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 601 personelin katılımıyla 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 70 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda ise 2 bin 255 adet çek-senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız silah ve 468 fişek ele geçirildi. Ayrıca, tefeciliğe konu borç tutarının ise 215 milyon TL olduğu belirlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 30 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

