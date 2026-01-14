Haberler

Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

Nevşehir'de, nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak mağdur eden tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. 215 milyon TL'lik borçlanma tespit edildi.

NEVŞEHİR'de nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit, zorla senet imzalatma' gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 601 personelin katılımıyla belirlenen 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 2 bin 255 adet çek-senet, 41 adet ajanda, 107 adet dijital materyal, 16 adet ruhsatsız silah ve 468 adet fişek ele geçirildi.

215 MİLYON TL BORÇLANDIRMA

Şüphelilerin, kentte nakit para ihtiyacı olan 195 vatandaşı, kısa vadelerde yüksek faiz oranları ile mağdur ettikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurları icra takibi gibi kanuni yolların dışında 'tehdit, zorla senet imzalatma' gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorladıkları öğrenildi. Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlenirken, 68 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

