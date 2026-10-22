Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı, 47 bin tonla Türkiye'de birinci olundu

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki etkinlikte, Vali Hüseyin Kök ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kırılan kabaklardan çekirdek ayıklayan kadınlara yardım etti.

Traktörün direksiyonuna geçen Gizligider, kabak hasadı yaptı.

Vali Kök, Nevşehir'in sahip olduğu iklim ve toprak özellikleriyle Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden olduğunu belirtti.

Kapadokya'nın turizm gücü ile kentin tarımsal üretim potansiyelinin birbirini tamamlayan zenginlikler olduğunu dile getiren Kök, "Nevşehir denildiğinde akla ilk turizm gelmektedir. Ancak en az turizm kadar önemli olan tarımsal üretimimiz ve tarımsal üretimden elde ettiğimiz ihracat gelirlerimizdir. Şehrimizin Gayri Safi Milli Hasılası'na baktığımızda bunun yüzde 21'ini tarımsal üretim oluşturmaktadır. 47 bin tonluk üretimle şu anda Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde birinci sıradayız. Bu başarı, sizlerin başarısı, çiftçilerimizin alın teridir." dedi.

Gizligider ise bakanlık olarak sürdürülebilir tarım için projeler yürütüldüğünü söyledi.

Çerezlik kabak üretiminde Nevşehir'in önemli konuma sahip olduğunu vurgulayan Gizligider, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çeşit olarak 206'dan fazla ürün yetişiyor. Alt grupları sayacak olursak 400'den fazla. Buna dünyada çok nadir rastlanabiliyor. İklim çeşitliliği, köprü ülke olma durumumuz ürün çeşitliliğimize de yansımış durumda. Bize düşen ise bu üretimi sürdürülebilir kılmaktır. İşte bu yönüyle 2023 yılında başladığımız sürdürülebilir üretim anlayışıyla planlı üretim modeline geçtik. Bu kapsamda stratejik ürünlerimizi belirledik ve çok özel desteklerle 922 ilçemizde bu planlamayı yaptık. Türkiye'de konuşulan, 'ne zaman planlı üretime geçebileceğiz' sorunlarını Allah'ın izniyle bitirdik. Kabak çekirdeğini de Nevşehir ile birbirinden ayrılmaz şekilde coğrafi işaretle tüm dünyaya ilan ettik."

Nevşehir'e son 23 yılda 12,7 milyar liralık yatırımla 75 sulama tesisi kazandırıldığı bilgisini veren Gizligider, il genelinde 41 milyon metreküp suyun depolanabildiğine dikkati çekti.

Etkinlik, alanda kabakların üzerine resim yapan ilkokul öğrencileri arasında dereceye girenlere hediyelerin Kök ve Gizligider tarafından verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA