Nestle ve Renault gibi şirketler döngüsel ekonomiye nasıl öncülük ediyor?
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İş dünyasında en çok kullanılan terimlerden biri haline gelen 'döngüsel ekonomi', geri dönüşüm, atıkların azaltılması ve yeni sürdürülebilir işler yaratılmasıyla ilgili tüm çalışmaları ifade ediyor.
İş dünyasında en çok kullanılan terimlerden biri haline gelen 'döngüsel ekonomi', geri dönüşüm, atıkların azaltılması ve yeni sürdürülebilir işler yaratılmasıyla ilgili tüm çalışmaları ifade ediyor.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel