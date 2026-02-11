Haberler

Aydın'da sahte gıda operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 2 ton 314 kilogram sahte bal, 3 ton 570 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 278 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda bulunduğu belirlenen bir depoya baskın gerçekleştirdi.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
