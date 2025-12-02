Nanjing ile Kuala Lumpur Arasında Yeni Hava Kargo Hattı Açıldı

NANJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasında kargo taşımacılığına yönelik yeni bir hava yolu hattı açıldı. Pazar günü faaliyete geçen hatla, Nanjing'in küresel kargo ağı daha da genişlemiş oldu.

Malezyalı Raya Airways şirketinin işlettiği B767-200 tipi kargo uçağı, Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. 38 tonun üzerinde yük taşıyan uçak 5 saatten fazla süren bir uçuşun ardından Kuala Lumpur'a ulaştı.

Kuala Lumpur'a giderken ağırlıklı olarak tekstil ürünleri, elektronik bileşenler ve sınır ötesi e-ticaret ürünlerini taşıyan uçaklar, Nanjing'e dönerken çamur yengeçleri ve soğutulmuş balık gibi Güneydoğu Asya'nın taze ürünlerini getirecek.

Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı'nın an itibarıyla Amsterdam, Meksiko ve Seul gibi kentlere yönelik hizmetler de dahil olmak üzere 7 uluslararası kargo rotası bulunuyor.

Kuala Lumpur'la kurulan yeni bağlantının, Nanjing'in Güneydoğu Asya ile hava kargo bağlantısını güçlendirmesi ve Nanjing ve çevresindeki sınır ötesi e-ticaret işletmeleri için daha verimli bir lojistik kanalı sağlaması bekleniyor.