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Namık Kemal Zeybek: Derin Devlet ve Global Kapitalizm Eleştirisi

Namık Kemal Zeybek: Derin Devlet ve Global Kapitalizm Eleştirisi
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, terörist başı ile görüşmenin 'Derin Devlet'in işi olduğunu ve bunun Global Kapitalist Emperyalizm tarafından oluşturulan bir proje olduğunu savundu. Türkiye'nin küçük devletlere bölünerek sömürülmek istendiğini belirtti.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Terörist başı ile görüşmek Derin Devletin işi midir, evet öyledir. 'Derin Dünya Devleti' projesidir. Derin Dünya Devletini; 'Global Kapitalist Emperyalizm' kurmuştur. Amaç; yeryüzünü küçük devletlere bölerek kolayca sömürmektir. Sömürmek, dev şirketlerin kaynakları tekellerine alarak kullanmalarını sağlamak, ülkeleri üretemeyen tüketen yerler yapmaktır. BOP, bu büyük projenin bir alt uygulamasıdır" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleriyle başlayan sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Terörist başı ile görüşmek 'Derin Devlet'in işi midir, evet öyledir. 'Derin Dünya Devleti' projesidir. 'Derin Dünya Devleti'ni, 'Global Kapitalist Emperyalizm' kurmuştur. Amaç; yeryüzünü küçük devletlere bölerek kolayca sömürmektir. Sömürmek, dev şirketlerin kaynakları tekellerine alarak kullanmalarını sağlamak, ülkeleri üretemeyen, tüketen yerler yapmaktır. BOP, bu büyük projenin bir alt uygulamasıdır. Sürecin adımlarından gerçekleşenleri anımsarsak sonrasını da anlarız.

DEM teröristbaşının salıverilmesini sağlayacak yasa önerisini Meclis'e verdi. Devlet Bahçeli, teröristbaşının salıverilmesini sağlayacak konuşmasını yaptı. MHP, DEM'in önerisini destekliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de el yükseltti, 'eşit yurttaşlık' sözü verdi. 'Eşit yurttaşlık' dediğinin yurttaşların değil, etnik grupların eşitliği demek olduğunu bilmiyor mu? Meclis Başkanı da 'yeni anayasa' deyip durmuyor mu? DEM'in de isteğiyle 'eşit yurttaşlık' yasalaşacak. Türkiye ikiye bölünecek, sonrası ise iki devlettir. Türk devletini; yeni devletçiklere bölmek sonraki aşamadır. Bu arada, bitmiş olan PKK'yı feshetmek de terörist başına verilen görevdir. PKK devleti Suriye'de silahla kuruldu, Türkiye'de barışla kurulmaya çalışılıyor. BOP Eşbaşkanlığı'nı kimden aldığı bir türlü ortaya çıkmayan R.T. Erdoğan ise bu işlemcelerle DEM'in Meclis'teki oylarıyla, seçmen oylarını yanına almış durumda. Anayasa'ya ölünceye dek seçilme düzenlemesini yaptırır. CHP olanların ayırdında değil, DEM'in artık yeniden Cumhur(başkanı) İttifakı'na kaydığını anlamamış gibiler. Çözüm, Meclis'te milletvekili olan ya da olmayan yurtsever partilerin, kuruluşların, toplulukların bir araya gelerek, 'Cumhuriyet Güç Birliği' oluşturmalarıdır. Bu iş yapılacak, doğru bir cumhurbaşkanı ile bilinçli bir Meclis çoğunluğuyla Türkiye kurtarılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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