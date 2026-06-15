Nallıhan ilçesinde ipek böcekçiliği geleneği sürdürülüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği geleneği devam ediyor.

Yukarıbağdere Mahallesi'nin sakinleri, boş bir evi ipek üretimi için kullanıyor.

Haftanın belirli günlerinde toplanan mahalleli, imece usulüyle ipek böceği yetiştiriyor.

Muhtar Mehmet Kale, yaptığı açıklamada, eski yıllarda bölgedeki her evde ipek böcekçiliği yapıldığını söyledi.

Geleneği sürdürmeye karar verdiklerini dile getiren Kale, "En büyük avantajımız köyde dut ağacının bol olması. Böcekler dut yapraklarını tüketiyor. Her yaştan kişi ağaçlardan yaprak topluyor." dedi.

Kale, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tırtıllar 5 gün dut yaprağıyla beslenip 2 gün uyuyorlar. Yaklaşık 15 gün sonra koza saracaklar. Hem gençlere örnek olmak hem de mahallemize katkı sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.