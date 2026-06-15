Haberler

Nallıhan ilçesinde ipek böcekçiliği geleneği sürdürülüyor

Nallıhan ilçesinde ipek böcekçiliği geleneği sürdürülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mahalle sakinleri, boş bir evde imece usulüyle ipek böceği yetiştirerek geleneği sürdürüyor. Muhtar Mehmet Kale, bol dut ağacı sayesinde üretimin avantajlı olduğunu belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği geleneği devam ediyor.

Yukarıbağdere Mahallesi'nin sakinleri, boş bir evi ipek üretimi için kullanıyor.

Haftanın belirli günlerinde toplanan mahalleli, imece usulüyle ipek böceği yetiştiriyor.

Muhtar Mehmet Kale, yaptığı açıklamada, eski yıllarda bölgedeki her evde ipek böcekçiliği yapıldığını söyledi.

Geleneği sürdürmeye karar verdiklerini dile getiren Kale, "En büyük avantajımız köyde dut ağacının bol olması. Böcekler dut yapraklarını tüketiyor. Her yaştan kişi ağaçlardan yaprak topluyor." dedi.

Kale, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tırtıllar 5 gün dut yaprağıyla beslenip 2 gün uyuyorlar. Yaklaşık 15 gün sonra koza saracaklar. Hem gençlere örnek olmak hem de mahallemize katkı sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Taner Demir
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek
Ordu'da sendika başkanının park halindeki aracı kundaklandı

Sendika başkanı kabusu yaşadı
Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı

Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor