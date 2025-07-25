Nallıhan'da Alpagut Turan Dövüş Sanatları Etkinliği Başladı

Nallıhan'da Alpagut Turan Dövüş Sanatları Etkinliği Başladı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Alpagut Turan Dövüş Sanatları etkinliği, Nallıhan Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve federasyon temsilcileri katıldı. 27 Temmuz'da sona erecek.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Alpagut Turan Dövüş Sanatları etkinliği başladı.

Alpagut Turan Federasyonu tarafından Nallıhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Tandoğan, Alpagut Turan Federasyon Başkanı Metin Karadeniz ve diğer ilgililer katıldı.

Federasyon Başkanı Karadeniz, etkinliğe destek olanlara teşekkür etti, sporcuları tebrik etti.

Etkinlik, 27 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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