Myanmar, 2025 Chengdu Dünya Oyunları'na İlk Kez Katılacak
Myanmarlı sporcular, 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda düzenlenecek ejderha teknesi yarışlarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, uluslararası arenada ülkesini temsil etme motivasyonuyla antrenman yapıyor.
YANGON, 29 Temmuz (Xinhua) -- Myanmarlı sporcular 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda düzenlenecek ejderha teknesi yarışlarına ilk kez bu yıl katılacak. Takım, uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için antrenmanlarını büyük bir motivasyonla sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel