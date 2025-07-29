Myanmar, 2025 Chengdu Dünya Oyunları'na İlk Kez Katılacak

YANGON, 29 Temmuz (Xinhua) -- Myanmarlı sporcular 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda düzenlenecek ejderha teknesi yarışlarına ilk kez bu yıl katılacak. Takım, uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için antrenmanlarını büyük bir motivasyonla sürdürüyor.