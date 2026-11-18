Mustafa Yazıcı, sermaye piyasası soruşturmasında ifadeye çağırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çağrı yapıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı