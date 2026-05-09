Diyarbakır OSB Başkanlığına Mustafa Fidan yeniden seçildi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığına Mustafa Fidan yeniden seçildi.

Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB'de yapılan genel kurul seçimleri sonuçlandı.

344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonucunda, mevcut başkan Mustafa Fidan 187, Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı.

OSB Başkanlığına Mustafa Fidan yeniden seçildi.