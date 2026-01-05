Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nda Mustafa Dündar güven tazeledi

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Dündar, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 733 üyeden 491'i oy kullanırken mevcut başkan ve başkan adayı Mustafa Dündar 440 oy aldı, Tarık Gebeşoğlu 49 oy alırken 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongrenin ardından açıklama yapan Dündar, "Bugün buraya gelerek bizlere destek olan veya olmayan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde üyelerimize hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayış ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Yönetim Kurulu ise Hüseyin Atasoy, Mitat Akkuş, Halil Gündüz, Kamil Aykul, Davut Kaya ve Orhan Ak'tan oluştu.

Kongreye, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.