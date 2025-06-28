Muş'un Bulanık Kaymakamı Esnafa Ziyaret Gerçekleştirdi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde iş yerlerini gezen Koşansu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Koşansu, ilçede ekonomik canlılığın sağlanması ve ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi adına esnafın görüş ve beklentilerini önemsediğini belirtti.

Koşansu, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve ihtiyaçlara doğrudan çözüm üretmek öncelikli görevimizdir." dedi.

İlçe genelinde sürdürülen kamu hizmetlerine de etkin şekilde devam edildiğini kaydeden Koşansu, sahadaki gözlemlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

İş yeri sahipleri de Koşansu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.