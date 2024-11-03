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Muş'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Hazırlıkları Tamamlandı

Muş'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Hazırlıkları Tamamlandı
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, uluslararası muay Thai müsabakaları için ilçeye gelen sporcularla bir araya gelerek, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve etkinliğin başarılı bir şekilde geçmesini hedeflediklerini belirtti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Uluslararası Muay Thai Müsabakaları" için ilçeye gelen sporcularla buluştu.

İlçe Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen programda konuşan Koşansu, bu yıl ikincisini düzendekileri müsabakalar için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Koşansu, "İlçemiz için güzel bir etkinlik oldu. Azerbaycan ve İran'dan gelen sporcuları da ağırlıyoruz. Müsabakaları sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Programın düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular birbirleriyle tanıştı.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Gençlik Spor Müdürü Serhat Akkaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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