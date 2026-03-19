Muş'ta tatlıcılar bayram siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Müşterilerin siparişlerini yetiştirebilmek için vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi birçok ürünü özenle hazırlıyor.

Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan tatlılar, tezgahlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

İşletme sahibi Mahmut Okşaş, AA muhabirine, bayramların kendileri için yılın en yoğun ve en özel dönemlerinden biri olduğunu söyledi.

Özellikle arife gününden itibaren hareketliliğin arttığını ifade eden Okşaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bayram ziyaretlerine giderken tatlısız gitmek istemiyor. Bu yüzden en çok baklava, şekerpare, kadayıf gibi geleneksel tatlılara ilgi oluyor. Biz de bu yoğunluğa hazırlıklı olmak için günler öncesinden üretimi artırıyoruz. Hem taze hem de kaliteli ürün sunabilmek için ekip olarak mesai yapıyoruz. Amacımız, herkesin bayramda ağzının tadıyla sevdikleriyle güzel anlar yaşaması. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşma demek. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum."

Müşterilerden Zeynep Poyraz da "Bayram alışverişimizi yaptık. Muş'ta şimdiden güzel bir bayram havası hakim. Biz de bu bayram telaşına yetişmeye çalışıyoruz. Tatlı ve pasta alışverişlerimizi yapıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda