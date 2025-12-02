Haberler

Muş'ta Kadınlar El Sanatları Kursuyla Ekonomik Kazanç Sağlıyor

Muş'ta düzenlenen el sanatları kursları, kadınların hem meslek öğrenmesini hem de aile bütçelerine katkı yapmasını sağlıyor. Kursiyerler, takı ve kristal mozaik tablo yapımı gibi alanlarda eğitim alarak ürettikleri ürünleri satarak ekonomik gelir elde ediyor.

Muş'ta el sanatları kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Kadın ve Demokrasi Vakfı binasında takı ve kristal mozaik tablo yapımı kursları açıldı.

Kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

El sanatları usta öğreticisi Sümeyye Aydın, kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Takıların yanı sıra rölyef, çanta, kristal mozaik tabloların üretildiğini belirten Aydın, "Kursiyerler bunları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Muş'un özel yöresel değerlerini, tarihini kristal mozaik tablolarda sanata dönüştürüyoruz. Rölyef de yapıyoruz. Kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri sergileyerek satışını yapacağız." dedi.

Kursiyer Merve Nur Güngör ise "Bu kurs, kadınlarımız ve genç kızlarımıza iş imkanı sağladı. Burada hem sosyalleştik ve çok güzel insanlar tanıdık hem de sanatsal bir terapi olarak yaralarımızı iyileştiriyoruz. Faydalı bir kurs oldu. Ürettiğimiz ürünleri internet ve sergide satışa sunuyoruz." diye konuştu.

