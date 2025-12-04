Haberler

Muş'ta "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı

Muş'ta 'Kadın Girişimciler Fuarı' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimciler Fuarı', ticaret ve sanayi odası konferans salonunda başladı. Etkinlikte kadınların ekonomideki rolü vurgulanarak, kadın girişimciler için fırsatlar sunulacağı belirtildi.

Muş'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "zirvede kadın var" mottosuyla düzenlenen fuar etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, yaptığı konuşmada, etkinliğin kentte kadın odaklı dönüşümün temellerinin atıldığı önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kadının emeği, üretimi ve liderliğinin toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol almasının, sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Fuar kadınların potansiyelini görünür kılma amacı taşıyor. Bilgi, ilham ve vizyon üreten bu organizasyon Muş'un girişimci kadınlarına önemli fırsatlar sunacak. Kadın girişimciler yerel kalkınmanın dinamik bir unsurudur. Kadınların ürettiği her değer aileden başlayarak kent ve ülke ekonomisine yayılan güçlü bir ivme oluşturmakta."

Organizasyonun sorumlusu Seyhan Koçak ise "Bugün 'zirvede kadın var' diyeceğiz. Bugün bir ilke imza atılıyoruz. Girişimci kadınlar el emeği, göz nuru ürünlerle bizlerle birlikte. Muş'ta olmaktan çok heyecanlıyım. Emek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Fuara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Gülbey Gümüştekin, kurul üyesi kadınlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Putin'in uykularını kaçıracak görüntü! Hepsini o ülkeye getirdiler
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Bölge vekilinden halkı ayaklandıran olaya sert tepki: Bu bir katliam

Bölge vekilinden halkı ayaklandıran olaya sert tepki: Bu bir katliam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Kayseri'de kayınbirader cinayetinde 'İntihar' iddiası

Kayınbirader cinayetinde şok gelişme! Bilirkişi sanıkla aynı fikirde
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı

Eleştirmenler de bayıldı, ünlü oyuncu ikinci Oscar'a gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.