Haberler

Muş'ta kurslara katılan kadınlar meslek öğreniyor

Muş'ta kurslara katılan kadınlar meslek öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'taki Aile Destek Merkezi, kadınlara meslek edinme fırsatı sunan kurslar açtı. El nakışları, giyim, mefruşat, bilgisayar, aşçılık gibi farklı alanlarda eğitim alan 257 kadın, hazırladıkları ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

ADEM'de açılan el nakışları, giyim, mefruşat, bilgisayar, aşçılık, kuaförlük, ahşap boyama ve halı dokuma gibi kurslara 257 kadın katılıyor.

Kurslarda mesleğin inceliklerini öğrenen kursiyerler, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Merkez koordinatörü Dicle Kürem, AA muhabirine, 19 alanda mesleki kurs açtıklarını söyledi.

Kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kürem, şunları kaydetti:

"Buraya gelen annelere kolaylık sağlamak adına kreş açtık. Anneler çocuklarını da getirebiliyor. Hem çocuklar hem de anneler keyifli vakit geçiriyor. Kurslarda bulunan bütün malzemeler devlet desteklidir. Kursiyerlerimizden bir talebimiz olmuyor. Kurslarımız 11 ay devam etmektedir. Üç aylık periyotlarla eğitimlerimiz oluyor."

Usta öğretici Ayşe Yenilmez ise "Kursiyerlerimiz hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de meslek ediniyorlar. Çevreden de sipariş alıyorlar." dedi.

Kursa katılan 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Kübra Özdoğan da "Uzun zamandır kursa katılarak dikiş eğitimi almak istiyordum. Malzeme alma imkanım olmadığı için kendimi geliştiremiyordum. Burada bize verilen malzemeler sayesinde hem kendimizi geliştiriyoruz hem de aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Devletimiz güzel destekler sunuyor, biz de bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title