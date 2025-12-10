Muş'ta kurslara katılan kadınlar meslek öğreniyor

Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

ADEM'de açılan el nakışları, giyim, mefruşat, bilgisayar, aşçılık, kuaförlük, ahşap boyama ve halı dokuma gibi kurslara 257 kadın katılıyor.

Kurslarda mesleğin inceliklerini öğrenen kursiyerler, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Merkez koordinatörü Dicle Kürem, AA muhabirine, 19 alanda mesleki kurs açtıklarını söyledi.

Kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kürem, şunları kaydetti:

"Buraya gelen annelere kolaylık sağlamak adına kreş açtık. Anneler çocuklarını da getirebiliyor. Hem çocuklar hem de anneler keyifli vakit geçiriyor. Kurslarda bulunan bütün malzemeler devlet desteklidir. Kursiyerlerimizden bir talebimiz olmuyor. Kurslarımız 11 ay devam etmektedir. Üç aylık periyotlarla eğitimlerimiz oluyor."

Usta öğretici Ayşe Yenilmez ise "Kursiyerlerimiz hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de meslek ediniyorlar. Çevreden de sipariş alıyorlar." dedi.

Kursa katılan 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Kübra Özdoğan da "Uzun zamandır kursa katılarak dikiş eğitimi almak istiyordum. Malzeme alma imkanım olmadığı için kendimi geliştiremiyordum. Burada bize verilen malzemeler sayesinde hem kendimizi geliştiriyoruz hem de aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Devletimiz güzel destekler sunuyor, biz de bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.