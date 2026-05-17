Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Göletli Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte kano, bisiklet turu, yüz boyama gibi çeşitli sportif aktiviteler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gazetecilere, bu tür etkinliklerin, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"İnternet, madde ve diğer bağımlılıklardan gençlerimizi uzak tutmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Yılda dört kez, yani her üç ayda bir bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı buraya davet ediyor, burada kurulan sportif ve kültürel faaliyetleri deneyimlemelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda basketbol, voleybol, mini kale atışı, kano ve el sanatları gibi birçok etkinlik alanımız mevcut. Çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle yüzlerini boyatıyor, keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca satranç ve akıl-zeka oyunları oynama imkanı da buluyorlar."