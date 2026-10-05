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Muş Şeker Fabrikası 45. dönem pancar alımına başladı, 300 bin ton işlemeyi hedefliyor

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Muş Şeker Fabrikası'nda 45. dönem pancar alım kampanyası, kantar önünde düzenlenen törenle başladı. 2026-2027 döneminde 300 bin ton pancar işlenmesi ve çiftçilere yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira pancar bedeli ödenmesi hedefleniyor.

Muş Şeker Fabrikası'nda 45. dönem pancar alım kampanyası başladı.

Fabrikanın pancar alım kantarı önünde düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi.

Fabrikaya şeker pancarı getiren çiftçilere hediye dağıtılan törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 1500'den fazla çiftçi tarafından 50 bin dönümü aşkın alana pancar ekimi yapıldığını söyledi.

Fabrikada 2026-2027 kampanya döneminde 300 bin ton pancarın işlenmesini hedeflediklerini belirten Kızılkaya, "Bahar döneminde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle kampanyaya planlanandan biraz geç başladık. Kampanya döneminin verimli geçmesini bekliyoruz. Kampanya döneminde çiftçilere yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira pancar bedeli ödenmesini hedefliyoruz. Çiftçilere 100 milyon liranın üzerinde de nakliye bedeli ödenmesini öngörüyoruz." dedi.

Kızılkaya, işlenecek pancardan yaklaşık 42 bin ton şeker, 90 bin ton küspe ve 12 bin ton melas elde edilmesinin beklendiğini ifade ederek, "Pancar bedelleri, nakliye ödemeleri ile şeker, küspe ve melas satışlarının oluşturacağı ekonomik hareketlilikle Muş ekonomisine yaklaşık 3 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor. Fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesinin artırılması sayesinde kampanya süresinin yaklaşık 60 gün olması planlanıyor. Bu süre içinde üreticilerden alınan pancarın tamamının işlenmesi hedefleniyor. Kampanya döneminde 280'i daimi 550 kişi istihdam edildi." diye konuştu.

Törene fabrika personeli ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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