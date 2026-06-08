Haberler

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 4,4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Muş merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, 28 şüpheliye ait banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirilen 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bunun üzerine Muş, Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 664 hesap ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Beton mikseri uçuruma yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Cansız bedenleri beton mikserinden güçlükle çıkardılar
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüste ölüm takibi! Ferdi'yi hayattan koparan sebep akılalmaz
Camları kırık araçtan ceset çıktı! Vücudundaki detay dikkat çekti

Camları kırık araçtan ceset çıktı! Vücudundaki detay dikkat çekti
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık