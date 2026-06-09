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Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

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Muş merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Muş merkezli 5 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda 5 Haziran'da 5 ilde gözaltına alınan 7 şüphelinin soruşturması tamamlandı.

"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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