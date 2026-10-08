Haberler

Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, esnafı ziyaret edip sorunları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, esnafı ziyaret edip sorunları dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret ederek ilçe gündemine ilişkin görüş, talep ve sorunları dinledi. Koşansu, iletilen sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirterek esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

Koşansu, esnafla bir araya gelerek ilçe gündemine ilişkin görüş, talep ve sorunları dinledi.

İletilen sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirten Koşansu, esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.

Esnaf ziyaretlerinin, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti

Taylor ilk atamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

Galatasaray'dan bomba hamle! Gelirse ligin içinden geçer

KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği

Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı