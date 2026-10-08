Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, esnafı ziyaret edip sorunları dinledi

Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, esnafı ziyaret edip sorunları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret ederek ilçe gündemine ilişkin görüş, talep ve sorunları dinledi. Koşansu, iletilen sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirterek esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.
Koşansu, esnafla bir araya gelerek ilçe gündemine ilişkin görüş, talep ve sorunları dinledi.
İletilen sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirten Koşansu, esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.
Esnaf ziyaretlerinin, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA