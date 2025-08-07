Muş Alparslan Üniversitesi'nde 300 Kovanla Bal Hasadı Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan 300 kovanda bal hasadı yapıldı.

Üniversitenin Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nin bulunduğu alanda bakılan kovanlar için bal hasadı başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Güneşdoğdu ve ekibi, 300 kovanda bal hasadı yaptı.

Güneşdoğdu, AA muhabirine, ilin coğrafi yapısı dolayısıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Her yıl birçok ilden gezgin arıcıların kente geldiğini belirten Güneşdoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün bal hasadına başladık. Hava sıcaklığı 35, 36 derece. Bu iş, emek ve özveri gerektiriyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Tarım sektörü genel olarak böyle bir alan. Bu işi severek, gönül vererek yapmak gerekiyor. Öğrencilere teorik derslerin yanı sıra sahada uygulamalı eğitim veriyoruz. Ziraat mühendisi ünvanı ile mezun olacak öğrencilerimizin 'Arı nedir?' sorusunun cevabını sahada görerek öğrenmesini sağlıyoruz. Bal hasadı birkaç gün daha sürecek."