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TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Murat Şeker, Türkiye'nin son yıllarda havacılık alanında önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz, yalnızca büyüyen bir havacılık sektörüne sahip olmak değil, emniyet, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan kaynağı alanlarında da küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekosistem oluşturmak olmalı." dedi.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi konumu, gelişmiş havalimanı altyapısı, genişleyen hava yolu ağı ve güçlü operasyonel kabiliyetleriyle uluslararası havacılıkta önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, sektörün büyümesinin yalnızca hava yolu taşımacılığıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sivil havacılığın hava yolu işletmelerinden havalimanlarına, yer hizmetlerinden bakım-onarım kuruluşlarına, hava kargo operasyonlarından eğitim ve teknoloji şirketlerine kadar geniş ekonomik değer zinciri oluşturduğuna dikkati çeken Şeker, bu zincirin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesinin önem taşıdığını anlattı.

Şeker, Türkiye'nin havacılık alanında geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 247 milyonun üzerine çıktığını anımsattı.

Bu yılın sonunda söz konusu rakamın 257 milyonu geçmesinin beklendiğini bildiren Şeker, gelecek yıl için belirlenen hedefin ise 270 milyon yolcu olduğunu dile getirdi.

"Dijital operasyon yönetimi sektörün verimliliğine katkı sağlayacak"

Hava yolu işletmelerinin filosundaki uçak sayısının 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 846'ya, toplam koltuk kapasitesinin de 166 binin üzerine çıktığını anlatan Şeker, bu gelişimin sektörün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırdığını kaydetti.

Şeker, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın sunduğu avantajları havacılık alanında önemli bir rekabet unsuruna dönüştürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sivil havacılık sektörünün büyümesiyle birlikte nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da arttı. Pilot, teknisyen, mühendis, hava trafik kontrolörü ve diğer uzmanlık alanlarında yetişmiş çalışan sayısının artırılması stratejik öneme sahip bulunuyor. Dijitalleşme ve yeni teknolojiler havacılığın geleceğini şekillendirecek. Veri analitiği, yapay zeka, otomasyon ve dijital operasyon yönetimi gibi alanlardaki gelişmeler sektörün verimliliğine katkı sağlayacak."

Şeker, TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi olarak temel yaklaşımlarının, sektörün bütün paydaşlarını aynı platformda buluşturarak ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, yalnızca büyüyen bir havacılık sektörüne sahip olmak değil, emniyet, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan kaynağı alanlarında da küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekosistem oluşturmak olmalı. Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki konumunu daha ileri taşımak için kamu ve özel sektörün işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA