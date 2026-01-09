Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaç aylıkları yükseltildi

Haberler

Güncelleme:
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhtaç durumdaki yetimler ile yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen muhtaç aylığı tutarı artırıldı. Bu kapsamda; 7 bin 326,40 TL olan muhtaç aylığı, 9 bin 089,11 TL'ye yükseltildi. Asırlardır yaşatılan vakıf anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine uzanan destek elimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
