Haberler

Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret

Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Gümüşhacıköy Temsilciliği üyeleri, Muhasebe Haftası vesilesiyle Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret ederek mesleklerinin önemine dikkat çektiler.

Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Gümüşhacıköy Temsilciliği üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret etti.

İlçe temsilcisi Kamil Uğurlu, ziyarette, muhasebe mesleğinin ekonomik hayatın sağlıklı şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Muhasebe Haftası vesilesiyle mesleğimizin toplumdaki önemini anlatmak ve meslektaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Kaymakam Güneş ise mali müşavirlerin kamu ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getirerek, tüm mali müşavirlerin haftasını kutladı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber