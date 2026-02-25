Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de yağışlardan zarar gören esnafı ziyaret etti

Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de yağışlardan zarar gören esnafı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, aşırı yağışlar sonrası su baskınlarından etkilenen Köyceğiz esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçtiğimiz hafta Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordonda işletmeler su altında kalan esnafı ziyaret etti.

İlçede geçen hafta etkili olan aşırı yağış ve lodos nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı. Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Suların çekilmesiyle kordondaki esnaflar iş yerlerini temizlerken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Vali Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ile Köyceğiz Gölünde incelemelerde bulunarak göl kıyısında faaliyet gösteren ve yağışlardan zarar gören işletmeleri gezip esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akbıyık, bölgede yağışlardan zarar gören esnaf ve çiftçilerin zararların temini için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Ziyarete, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı