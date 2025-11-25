Haberler

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok belge ve silah ele geçirildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yüksek faizle para verip, vatandaşları borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine bugün operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.