Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yüksek faizle para verip, vatandaşları borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine bugün operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.