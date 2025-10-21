Haberler

Muğla'da Sel Sonrası Üreticilere Gübre Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle zarar gören seralara, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gübre desteği sağlandı. 34 üreticiye 550 litre gübre verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle seraları zarar gören üreticilere, Büyükşehir Belediyesince gübre desteği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler yağışların hemen ardından bölgede hasar tespit çalışması yaparak üreticilerin ihtiyaçlarını belirledi.

Belediye tarafından Karaburun ve Dereköy mahallelerinde selden etkilenen 34 üreticiye, yaklaşık 110 dekarlık alanda kullanılmak üzere 550 litre aminoasit ve organik madde içeren gübre desteği verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afet sonrası tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için hızla harekete geçtiklerini, üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

İlk andan itibaren ekipleri sahaya yönlendirerek zarar tespiti yaptıklarına kaydeden Aras, "Şimdi de bitkilerin yeniden güçlenmesi ve üretimin devamı için gübre desteği sağlıyoruz. Bizim için tarımsal üretim yalnızca ekonomik değil, toplumsal dayanışmanın da temeli. Muğla'nın bereketli topraklarında üreticimizin emeğini korumak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaburun Mahallesi sakinlerinden Güllü Sarı da selden 5 dönümlük arazideki ağaçlarının etkilendiği, desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.