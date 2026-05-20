Muğla'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Menteşe'deki şehirlerarası otobüs terminalinde bilet fiyatlarını denetledi. Müdür Demirtaş, tüketici mağduriyetini önlemek için bayram sonuna kadar denetimlerin süreceğini belirtti.

Muğla'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim gerçekleştirildi.

Merkez ilçe Menteşe'deki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına bayram sonuna kadar da Muğla ve ilçelerinde denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Demirtaş, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
