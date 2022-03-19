14 Mart Tıp Bayramı'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden gelen görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Doktor Tahir Tarımer ile hastaneye tedaviye gelen Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma yaşanmış, doktorun uzman çavuş tarafından darbedildiği iddia edildi.

SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

UZMAN ÇAVUŞ ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Doğruluk Kontrolü "Muğla'da hastaneden taburcu olan uzman çavuşun sağlık çalışanlarını darbettiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanının uzman çavuş tarafından darbedildiği öne sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde şiddete maruz kalan kişinin uzman çavuş olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının, uzman çavuşun üzerine yürüdüğü anlar kameraya yansıdı."

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