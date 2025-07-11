Muğla'da 21 Çocuk İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 21 çocuk için sünnet töreni gerçekleştirildi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde, tarihi Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı sonrası sünnet mevlidi okutuldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada sünnet edilen çocukların ailelerini tebrik etti.

Akbıyık, gazetecilere, toplu sünnetlerin, köylerde, kasabalarda ve şehirlerde hayır ve iyi bir davranış olarak devam ettirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde sünnet şölenleri düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara farklı etkinlikler ve eğlenceler düzenleyerek, unutamayacakları bir gün yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Vural, Bölge Müdürlüğü olarak Muğla'da 21, toplamda ise 117 çocuğa sünnet organizasyonu yaptıklarını kaydetti.

Cami avlusundan davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kortej halinde gelen çocuklar ve aileleri, süslenen üstü açık otobüsle şehir turu yaptı.

Mehteran gösterisi eşliğinde Muğla Öğretmenevi'nde devam eden şölende yemek ikramında bulunuldu, çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Protokol üyeleri de çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi.