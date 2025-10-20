Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine Destek Sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsalda üretimi sürdüren kadınların ve üretici kooperatiflerin güçlenmesi için kadın kooperatiflerine kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesi öncülüğünde, il genelinde faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kooperatiflerin bir araya gelmesiyle Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki rolününün önemli olduğunu belirtti.

Üretimin merkezinde kadın emeği olduğunu aktaran Aras, kadınların kooperatifler aracılığıyla hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.