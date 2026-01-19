Haberler

Muğla, 2025'te 3 milyon 461 bin yabancı turist ağırladı

Muğla, 2025'te 3 milyon 461 bin yabancı turist ağırladı
Güncelleme:
Muğla, deniz-kum-güneş tatilinin yanı sıra kültür ve spor turizmiyle de öne çıkıyor. Geçen yıl, 3 milyon 461 bin 311 yabancı turiste ev sahipliği yaptı. En çok turist İngiltere'den geldi.

MUĞLA, deniz-kum-güneş üçlüsünün yanı sıra 108 ören yeriyle kültür turizminin de cazibe noktalarından biri olan Muğla, geçen yıl 3 milyon 461 bin 311 yabancı turisti ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan ve son yıllarda spor turizminde de adını duyuran Muğla, İstanbul ve Antalya'nın ardından en fazla yabancı turist ağırlayan iller arasında yer aldı. Muğla'yı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırayı 1 milyon 455 bin 592 kişi ile İngiltere aldı. İngiltere'yi 400 bin 391 kişi ile Rusya Federasyonu, 299 bin 739 kişi ile Polonya, 242 bin 825 kişi ile Almanya ve 89 bin 559 kişi ile Hollanda izledi. Diğer ülkelerden gelen turist sayısı 973 bin 205 olarak kaydedildi. Yabancı turistlerin 2 milyon 761 bin 642'si hava yoluyla, 699 bin 669'u deniz gümrük kapılarından Muğla'ya giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

