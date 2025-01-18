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Mudurnu Gençlik Merkezi'nde Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

Mudurnu Gençlik Merkezi'nde Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi
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Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi'nde Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerle öğrencilerin sosyal yaşamda aktif rol almaları ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaları hedeflendi.

Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin sosyalleşmesi için etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi görevlileri tarafından öğrencilere yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve spor vasıtasıyla sosyal yaşama katılımlarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Rahman Topçu - Güncel
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