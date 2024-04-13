MSB, Irak'ta 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde 1 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."