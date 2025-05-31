Motosiklet Kaldırıma Çarptı, Bebekli Aileyi Kıl Payı Kurtardı

Motosiklet Kaldırıma Çarptı, Bebekli Aileyi Kıl Payı Kurtardı
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Adapazarı'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kaldırımdaki panoya çarparak bebekleriyle yürüyen bir aileye çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpan sürücünün, o sırada bebekleriyle yürüyen aileye çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu. Kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailenin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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