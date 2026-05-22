Rusya'nın Başkenti Moskova'da Mayıs Ayında Son 129 Yılın Sıcaklık Rekoru Kırıldı
Rusya'nın başkenti Moskova, aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle 20 Mayıs'ta 30 santigrat dereceye ulaşarak son 129 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunu kırdı.
Moskova'da son günlerde aşırı sıcak hava dalgasının etkisine girmiş durumda. Başkentte 20 Mayıs günü öğle saatlerinde 30 santigrat dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla mayıs ayı özelinde son 129 yılın rekoru kırıldı. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua