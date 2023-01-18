Morgan Stanley Ekonomisti: Çin, 2023'te Güçlü Toparlanma Kaydedecek Pozisyonda

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'in Nanqiang Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen bölge sakinleri, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki Tangshan Limanı'nın Jingtang Liman Bölgesi'nin sabah saatlerindeki görünümü yer alıyor, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Morgan Stanley'in Asya Başekonomisti Chetan Ahya, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin sorunsuz şekilde toparlanmasının, küresel ekonomiye zamanında bir ivme sağlayacağını söyledi.

NEW YORK, 17 Ocak (Xinhua) -- Morgan Stanley'in Asya Başekonomisti Chetan Ahya, optimize edilen salgın müdahalesi ve etkin büyüme yanlısı politikaların desteğiyle Çin ekonomisinin 2023'te güçlü bir toparlanma kaydetmesinin beklendiğini söyledi.

Ahya, yakın zamanda elektronik postayla Xinhua'ya verdiği demeçte, şehir içi trafik ve metro yolcu sayısı gibi ülkedeki hareketlilik göstergelerinin "2023 başlarında anlamlı şekilde yeniden sıçrama sergilediğini" dile getirdi.

Ahya, "Bunun daha önceki bir zamandaki başlangıç noktasından daha yüksek bir ekonomik faaliyet seviyesini desteklemeye yardımcı olacağını ve yıl boyunca gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesine destek vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley, geçen hafta yayınlanan bir araştırma notunda, Çin'in 2023'teki GSYİH büyümesine yönelik beklentisini yüzde 5,4'ten 5,7'ye yükseltti ve faaliyetlerde yeniden sıçramanın beklenenden daha erken bir zamanda geleceği ve daha güçlü olacağı tahmininde bulundu.

Ahya, hareketlilikteki hızlı toparlanma ve büyümeyi desteklemek üzere Kovid-19 yönetimi, ekonomik ve düzenleyici politikanın uyumlaştırılmasının, bu tahminin yukarı yönlü revize edilmesindeki en önemli iki neden olduğunu söyledi.

Çin'in büyümenin toparlanmasını kolaylaştırmak üzere mali ve para politikalarıyla Kovid-19 müdahalesindeki değişiklik arasında sinerji oluşturma taahhüdünde bulunduğunu söyleyen Ahya, "düzenleyici politikanın da piyasa beklentilerine dayanak sunmaya daha yatkın hale geldiğini" sözlerine ekledi.

Ahya, "Çin'in trendin tersine toparlanması, tüm dünyada toplam talebi yukarı çekebilir ve bunun en güçlü olumlu yayılma etkileri Asya'nın geri kalanına ve Avrupa'ya yönelik olabilir" diye konuştu.

Morgan Stanley ekonomisti, yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın da hem devlete ait hem de özel işletmeler için uygun desteğin verilmesini onayladığını ifade etti.

Ahya, "Bu uygun ortam hem daha güçlü bir politika geçişkenliğini hem de özel sektör güvenini destekleyerek 2023'te daha güçlü bir büyüme toparlanmasının kök salmasına imkan verecektir" diye kaydetti.

Ahya, başta hizmet tüketimi olmak üzere özel tüketimin eski gücüne tekrar kavuşmasının, büyümenin önemli bir faktörü olacağını söyledi.

Ekonomist, 2023'te Çin'in reel hanehalkı tüketim artışının, yüzde 8,5'e çıkarılmasını ve politika desteğiyle emlak sektörü de dahil olmak üzere yatırımlarda iyileşme beklediğini vurguladı.

Ahya ayrıca dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin sorunsuz şekilde toparlanmasının, küresel ekonomiye zamanında bir ivme sağlayacağını belirtti.