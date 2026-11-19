Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ULAN BATUR, 19 Kasım (Xinhua) -- Moğolistan, bu yıl toplam 1,4 milyon tonun üzerinde tarımsal ürün hasat ettiğini duyurdu. Bu rakam, ülkenin 1990'dan bu yana kaydedilen en yüksek hasadına işaret ediyor.

Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Tsagaankhuu Iderbat çarşamba günkü açıklamasında ön verilere atıfta bulunarak, özellikle sonbaharda hasat edilen yaklaşık 520.000 ton buğdayla 2026-2027 dönemi yurtiçi un talebini tamamen karşıladıklarını belirtti.

Bakan, tarım sektörünün iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla sulu tarımın teşvik edilmesi, ekili alanların çitle çevrilmesi ve sulu tarım işletmeleri ile mekanize depolama tesislerine elektrik ücretlerinde indirim sağlanması yönünde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua