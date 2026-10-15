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Modi, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile CEPA'yı erken sonuçlandırma gereğini belirtti

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, bilim, teknoloji, savunma, güvenlik, enerji ve eğitimde işbirliği ile CEPA görüşmelerinin erken sonuçlandırılması ele alındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ortak çıkarlarının olduğu alanlarda işbirliğini derinleştirme çabalarını ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Modi, ülkeyi ziyaret eden Anand ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Anand ve Modi, ikili ilişkileri ve ticaret, bilim, teknoloji, savunma, güvenlik, enerji, eğitim gibi ortak çıkarlarının olduğu alanlarda işbirliğini derinleştirme çabalarını ele aldı.

Modi, ikili ilişkilerindeki ivmeyi sürdürerek kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına (CEPA) yönelik görüşmelerin erken sonuçlandırılması gibi somut kazanımlar elde edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

İki lider, bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştü.

Kaynak: AA
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